Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (27.11.2025) hielten sich ein 23-Jähriger und eine 47-Jährige auf dem Gerüst zum Rathausturm (Am Rathausplatz) auf.

Gegen 23.30 Uhr konnten der 23-Jährige und die 47-Jährige von einer Streife angetroffen werden. Die Beamten forderten die beiden auf, vom Gerüst zu steigen. Der Aufforderung kamen sie nach.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs gegen den 23-Jährigen und die 47-Jährige. Beide besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

