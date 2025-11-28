PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (27.11.2025) hielten sich ein 23-Jähriger und eine 47-Jährige auf dem Gerüst zum Rathausturm (Am Rathausplatz) auf.

Gegen 23.30 Uhr konnten der 23-Jährige und die 47-Jährige von einer Streife angetroffen werden. Die Beamten forderten die beiden auf, vom Gerüst zu steigen. Der Aufforderung kamen sie nach.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs gegen den 23-Jährigen und die 47-Jährige. Beide besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

