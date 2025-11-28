Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Donnerstag (27.11.2025) hielten sich ein 23-Jähriger und eine 47-Jährige auf dem Gerüst zum Rathausturm (Am Rathausplatz) auf.
Gegen 23.30 Uhr konnten der 23-Jährige und die 47-Jährige von einer Streife angetroffen werden. Die Beamten forderten die beiden auf, vom Gerüst zu steigen. Der Aufforderung kamen sie nach.
Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs gegen den 23-Jährigen und die 47-Jährige. Beide besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
