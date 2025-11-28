Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei führt Schwerlastkontrolle durch

Augsburg (ots)

Harburg - Am Donnerstag (27.11.2025) war ein 33-jähriger Kraftfahrer mit erheblichen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten auf der Bundesstraße 25 unterwegs.

Gegen 17.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Donauwörth den 33-jährigen Fahrer einer Sattelzugmaschine. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann in den letzten rund 50 Tagen gegen die wöchentliche Ruhezeit verstieß. Außerdem überschritt der Mann täglich die vorgegebenen Lenkzeiten und hielt sich nicht an die entsprechenden Ruhezeiten. Weiter stellten die Beamten einen erheblichen Geschwindigkeitsverstoß fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt für die Länge der täglichen Ruhezeit und erhoben eine Sicherheitsleistung.

Die Polizei ermittelt nun wegen mehreren Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz sowie gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 33-Jährigen.

Der 33-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

