Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2234 - Unfallzeugen gesucht

Augsburg (ots)

B17/ Stadtbergen/ AS Ackermannstraße/ FR Süden - Am Freitag (28.11.2025) ereignete sich auf der B17 ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter flüchtete. Gegen 14.35 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem Seat auf der B17 unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ackermannstraße und Nestacker Weg wechselte eine bislang Unbekannte den Fahrstreifen und scherte offenbar so knapp vor dem Fahrzeug des 23-Jähriger ein, dass dieser ausweichen musste. Der 23-Jährige verlor anschließend die Kontrolle über dessen Fahrzeug und stieß gegen die dortige Tunnelwand. Die unbekannte Autofahrerin fuhr weiter. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Unfallzeugen, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter Tel. 0821/323-1910 zu melden.

