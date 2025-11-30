Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2232 - Polizei ermittelt wegen Widerstands

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Samstag (29.11.2025) war ein 36-Jähriger betrunken und aggressiv im Stadtgebiet unterwegs. Schließlich ging er Polizeibeamte an. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Gegen 13.45 Uhr teilte ein Zeuge den auffälligen Mann bei der Polizei mit. Dieser pöbelte Passanten an und spuckte herum. Wenig später stieg der Mann in den Linienbus 41 und verhielt sich dort ebenfalls aggressiv. Eine Polizeistreife traf den Mann schließlich im Bus an. Dabei beleidigte er die Beamten und wehrte sich, als die Polizisten ihn aus dem Bus brachten. Auf Grund seines Zustands und Verhaltens musste der Mann gefesselt und in den Polizeiarrest gebracht werden. Er war mit über 2,6 Promille betrunken. Im Arrest beleidigte er erneut die Beamten und trat nach diesen. Verletzt wurde niemand. Gegen den 36-Jährigen (kasachischer STA) wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

