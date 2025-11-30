Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2229 - Unfall endet an Hauswand

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitagabend (28.11.2025) ereignete sich in der Blücherstraße ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 19.00 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem Auto in der Schleiermacherstraße unterwegs. Als sie die Blücherstraße passieren wollte, übersah sie offenbar eine querende Autofahrerin (21 Jahre alt). Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden dabei über die Fahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug der 30-Jährigen stieß schließlich mit der Außenfassade eines Lokals zusammen und blieb am Eingangsbereich stehen. Durch den Unfall wurde der Beifahrer der 21-Jährigen leicht am Bein verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Unfallbeteiligten sowie die Gäste des Lokals blieben nach aktuellem Stand unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand offenbar ein Totalschaden. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr unterstützen ebenfalls an der Einsatzstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 30-Jährige. Sie besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, alle Insassen des anderen Autos die afghanische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell