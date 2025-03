Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte sprühen Hakenkreuze an Gebäude einer Grundschule - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstagnachmittag (27.03., 16:30 Uhr) bis Freitagmorgen (28.03., 06:45 Uhr) mehrere Hakenkreuze an die Gebäude einer Grundschule an der Bonhoefferstraße gesprüht.

Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

