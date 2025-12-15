Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeven: Garage in Vollbrand ++ Scheeßel: Ohne Führerschein und mit 0,8 Promille unterwegs ++ BAB 1: 2,17 Promille und Beinaheunfall ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeven: Garage in Vollbrand ++

Zeven. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 02:25 Uhr zu einem Brand in einer Garage im Richard-Wagner-Weg. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15.000 Euro. Die Brandermittlungen dauern an.

++ Scheeßel: Ohne Führerschein und mit 0,8 Promille unterwegs ++

Scheeßel. Beamte der Polizeistation Scheeßel stoppten am Freitagvormittag einen 42-jährigen Mann in seinem Pkw in der Harburger Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,8 Promille.

Gegen den 42-Jährigen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++ BAB 1: 2,17 Promille und Beinaheunfall ++

BAB 1/Sittensen. In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen nach Hinweisen besorgter Verkehrsteilnehmer einen 33-jährigen Sattelzugfahrer auf der A 1 in Fahrtrichtung Bremen. Der Mann war zuvor durch starke Schlangenlinien aufgefallen.

Zwischen der Anschlussstelle Sittensen und dem Parkplatz Hatzte kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem Beinaheunfall mit einem noch unbekannten Pkw. Bei der anschließenden Kontrolle pustete der 33-Jährige 2,17 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere den gefährdeten Autofahrer oder die Autofahrerin, sich unter der Telefonnummer 04282 / 50870 zu melden.

