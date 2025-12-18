PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ROW: Lagerhalle in Flammen

Breddorf/Hanstedt (ots)

Am Mittwoch, den 17.12.2025 um kurz nach 15 Uhr kam es zu einem Brand in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle, welche zur Lagerung von Gärresten einer Biogasanlage genutzt wird. Durch einen Mitarbeiter des Betriebes konnte starke Rauchentwicklung festgestellt werden, woraufhin er die Feuerwehr verständigte. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Halle bereits nahezu in Vollbrand. Durch sieben Feuerwehren aus der Umgebung konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Somit wurde ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Halle, in der sich ca. 10.000 Liter Schwefelsäure befanden, verhindert. Durch die große Hitzeeinwirkung auf die Stahlkonstruktion bestand zwischenzeitlich Einsturzgefahr für die Halle. Der Sachschaden wird auf etwa eine Millionen Euro geschätzt. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

