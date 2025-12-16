Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Unfallflucht in der Rathausgasse ++ Zeugen gesucht: Unfallflucht in Nüttel ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen gesucht: Unfallflucht in der Rathausgasse ++

Rotenburg. Am Samstag kam es zwischen 12:10 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Rathausgasse zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten grauen VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04261-9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

++ Zeugen gesucht: Unfallflucht in Nüttel ++

Vierden/Nüttel. In der Zeit zwischen dem 9. Dezember und dem 11. Dezember 2025 wurde ein Brückengeländer über der Ramme in Nüttel beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Beschädigung durch einen Verkehrsunfall verursacht worden sein.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher nimmt die Polizeistation Sittensen unter 04282-50870 sowie die Polizei Zeven unter 04281-95920 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell