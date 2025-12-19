PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Fußgängerin in Zeven ignoriert rote Ampel und wird von Pkw erfasst: schwer verletzt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Am Donnerstagnachmittag gegen 15:50 Uhr wurde eine 17-jährige Jugendliche von einem Pkw erfasst, nachdem sie eine rote Fußgängerampel missachtet hatte. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 72-jährige Frau mit ihrem Daimler die Bäckerstraße in Richtung "Am Markt", als die Jugendliche trotz Rotlichts die Fahrbahn querte und von der Lindenstraße in Richtung Busbahnhof lief. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste die Fußgängerin.

Die 17-Jährige stürzte, war kurzzeitig nicht ansprechbar und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

