POL-ROW: Keine Fahrerlaubnis und falsche Kennzeichen: Kurze Verfolgungsfahrt auf der Autobahn

Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1/Elsdorf. Am späten Sonntagabend, gegen 22:10 Uhr, stellten Polizeibeamte auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen einen Mercedes CLS fest, der zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf unterwegs war. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab den Verdacht, dass diese nicht zu dem Fahrzeug gehörten.

Als die Beamten den Pkw kontrollieren wollten, versuchte der Fahrer zu flüchten. Er beschleunigte stark und wechselte in einem waghalsigen Manöver über mehrere Fahrstreifen, bevor er die Autobahn abrupt über die Anschlussstelle Stuckenborstel verließ. Die Polizeikräfte konnten jedoch aufschließen, dem Fahrzeug folgen und den Wagen schließlich auf einem Parkplatz an der B 75 stoppen.

Der 27-jährige Fahrer räumte ein, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Pkw gehörten und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Pkw blieb vor Ort stehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

