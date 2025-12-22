Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Lichterfahrt in Bremervörde: Versammlung ohne Vorkommnisse

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. Am Samstagabend fand zwischen 17:30 Uhr und etwa 22:00 Uhr eine versammlungsrechtliche Aktion unter dem Motto "Ein Funken Hoffnung auf Besserung der landwirtschaftlichen Situation in Deutschland" statt.

Die Teilnehmenden zogen mit ihren Fahrzeugen über die Wesermünder Straße in Richtung Lindauer Straße in Hönau-Lindorf. Die Polizei zählte rund 100 Teilnehmende mit etwa 60 geschmückten landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Insbesondere innerhalb geschlossener Ortschaften verfolgten zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer die Aktion. Es kam dabei zu kleineren, kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

Die Stimmung während der Versammlung war friedlich und ausgelassen. Polizeilich relevante Vorkommnisse wurden nicht festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell