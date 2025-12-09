PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Reihenhaus durchsucht +++ Schmuck bei Einbruch gestohlen +++ Zusammenstoß beim Abbiegevorgang

Bad Schwalbach (ots)

1. Reihenhaus durchsucht,

Kiedrich, Eltviller Straße, Montag, 08.12.2025, 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Montags sind Einbrecher in ein Reihenhaus in Kiedrich eingestiegen. Zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr näherten sie sich der Rückseite des Gebäudes in der Eltviller Straße und hebelten die Terrassentür auf, um so in das Objekt zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten, wohl ohne Beute gemacht zu haben, in unbekannte Richtung.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

2. Schmuck bei Einbruch gestohlen,

Taunusstein-Orlen, Pfahlgrabenweg, Montag, 08.12.2025, 14:40 Uhr bis 20:30 Uhr

(fh)Am Montag geriet in Taunusstein-Orlen Schmuck in das Visier von Einbrechern. Im Zeitfenster von 14:40 Uhr bis 20:30 Uhr verschafften sich die Täter im Pfahlgrabenweg gewaltsam Zutritt zu einem Haus, indem sie ein Terrassenfenster öffneten. Auf diesem Wege betraten sie die Wohnräume, stießen auf Schmuck und nahmen ihn kurzerhand an sich. Anschließend suchten sie unbemerkt das Weite.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Zusammenstoß beim Abbiegevorgang,

Eltville am Rhein, Erbacher Straße, Montag, 08.12.2025, 12:50 Uhr

(fh)Am Montagmittag wurden vier Insassen zweier Pkw bei einer Kollision in Eltville verletzt. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 81-Jähriger gegen 12:50 Uhr mit seinem Renault Scenic die Erbacher Straße in Fahrtrichtung Eltville und beabsichtigte nach links in die Auffahrt zur Bundesstraße 42 in Richtung Rüdesheim abzubiegen. Hierbei übersah der Senior jedoch den entgegenkommenden und dreifach besetzten Mercedes eines 73-Jährigen und stieß beim Abbiegen mit diesem zusammen. Alle vier Insassen wurden verletzt und für weitere Behandlungen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

