POL-RTK: Adventskonzert der Gesellschaft Bürger und Polizei e.V. Wiesbaden

Bad Schwalbach (ots)

(he)Das Adventskonzert der Gesellschaft Bürger und Polizei e.V. ist ein Highlight in der Marktkirche im Herzen Wiesbadens und für viele Bürgerinnen und Bürger schon viele Jahre ein absoluter Pflichttermin. Die Benefizveranstaltung, die jedes Jahr bis zu 700 Musikbegeisterte anlockt, wird gemeinsam mit dem Polizeipfarramt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau veranstaltet. Das Landespolizeiorchester Hessen wird seine Gäste wieder auf eine wunderbare musikalische Reise in Richtung Weihnachten entführen. Ob klassisch, verswingt oder traditionell. Das Profiorchester wird mit einem abwechslungsreichen Programm seine Zuhörerinnen und Zuhörer begeistern. In diesem Jahr war die Stimme das "Instrument des Jahres". Die ausgebildete Sopranistin Juyoung Kang wird dieses "Instrument" auf einzigartige Art und Weise erklingen lassen und für ganz besondere Gänsehautmomente sorgen.

Die Spenden des Benefizkonzerts gehen wie in jedem Jahr an einen wohltätigen Zweck. Der Eintritt zum Adventskonzert in der Marktkirche ist für alle Besucherinnen und Besucher frei.

Adventskonzert am Freitag, 19.12.2025, 19:30 Uhr, Marktkirche Wiesbaden, Schlossplatz 4

