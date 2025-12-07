PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ mehrere Einbrüche ++ Diebstahl ++ Unfallflucht ++ Fußgängerin angefahren ++ Unfall mit mehreren Verletzten ++

Bad Schwalbach (ots)

Einbruch in Garage

Freitag, 05.12.2025, 22:30 h bis Samstag, 06.12.2025 06:20 h 65343 Eltville, Wörthstraße

(mp) In der Nacht von Freitag, den 05.12.25 auf Samstag, den 06.12.2025 brachen Unbekannte in eine Garage in Eltville in der Wörthstraße ein. Hierzu wurde das Garagentor aufgebrochen und der darin geparkte PKW durchsucht. Der oder die Täter entwendeten Weinflaschen und eine Bohrmaschine. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Eltville unter 06123-90900 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Freitag, 05.12.2025, 17:30 h bis Samstag, 06.12.2025 10:00 h 65375 Oestrich-Winkel-Hallgarten, Am Hendelberg

(mp) In der Nacht von Freitag, den 05.12.25 auf Samstag, den 06.12.2025 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hallgarten Am Hendelberg ein, nachdem sie die Scheibe der Terrassentür mit einem Stein eingeworfen hatten. Im Haus durchwühlten sie alle Räume. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit nicht fest. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Rüdesheim unter 06722-91120 entgegen.

Einbruch in Zweifamilienhaus

Samstag, 06.12.2025 bis Sonntag, 07.12.2025, 03:30 h 65388 Schlangenbad, Omsstraße

(mp) Unbekannte sind in der Nacht von Samstag, den 06.12.25 auf Sonntag, den 07.12.2025 in ein Zweifamilienhaus in Schlangenbad in der Omsstraße eingebrochen. Sie hebelten zunächst im Erdgeschoss die Terrassentür auf und durchwühlten anschließend mehrere Räume. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000,- EUR. Ob etwas entwendet wurde ist bisher unklar. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124-7078-0 entgegen.

Diebstahl von leeren Obstkisten

Freitag, 05.12.2025, 23:05 h bis Samstag, 06.12.2025 01:55 h 65232 Taunusstein-Wehen, Seelbacher Weg

(mp) In der Nacht von Freitag, den 05.12.25 auf Samstag, den 06.12.2025 entwendeten Unbekannte etwa 400 leere wiederverwendbare Obstkisten von der Laderampe eines Einkaufsmarktes in Taunusstein-Wehen im Seelbacher Weg. Abtransportiert wurden sie vermutlich mit zwei Rollwägen, die bei der Gelegenheit ebenfalls entwendet wurden. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 1500,- EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter 06124-7078-0 entgegen.

Unfallflucht

Freitag, 05.12.2025, 20:30 h bis Samstag, 06.12.2025 10:30 h 65527 Niedernhausen, Zum Grauen Stein

(mp) In der Nacht von Freitag, den 05.12.25 auf Samstag, den 06.12.2025 kam es in Niedernhausen auf einem Hotelparkplatz in der Straße Zum Grauen Stein zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte vermutliche beim Ein- oder Ausparken den grauen Golf eines 27Jährigen aus Hilden und entfernte sich danach, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000,- EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Idstein unter 06126-9394-0 entgegen.

Fußgängerin angefahren

Samstag, 06.12.2025, 22:00 h 65343 Eltville, Rheingauer Straße/ Burgstraße

(mp) In Eltville ereignete sich am Samstagabend ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Gegen 22:00 Uhr kollidierte eine 76-jährige Walluferin mit ihrem Opel Corsa mit einer Personengruppe. Sie hielt an der Kreuzung Rheingaustraße / Ecke Burgstraße an einem Stoppschild. Beim Anfahren übersah sie eine Personengruppe, die aus der Burgstraße kommend die Rheingauer Straße überquerte. Es wurden vier Personen von dem VW erfasst. Dabei erlitt eine 71-jährige Fußgängerin aus Gäufelden leichte Verletzungen und musste zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die restlichen Personen blieben unverletzt.

Unfall mit mehreren Verletzten

Samstag, 06.12.2025, 22:20 h B 42 Höhe Eltville-Martinsthal, in Richtung Wiesbaden

(jd) Am Samstagabend hat sich gegen 22:22 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der B42 in Höhe Eltville-Martinsthal ereignet. Ein 37-jähriger Mann aus Wiesbaden und ein 26-jähriger Mann aus Rüdesheim befuhren mit ihren PKW die Bundesstraße 42 aus Richtung Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden. Ersten Ermittlungen zu Folge kam es in Folge eines Überholvorgangs zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, sodass diese ins Schleudern gerieten und nachfolgend mit der Leitplanke kollidierten. Der BMW des Mannes aus Wiesbaden kam schließlich ca. 100 Meter entfernt von der Unfallstelle in dem Grünstreifen rechterhand der Fahrbahn zum Stehen. In dem PKW des 37-jährigen Wiesbadeners befanden sich weiterhin eine 26-jährige und eine 25-jährige Frau aus Rüdesheim am Rhein. Der Fahrer und eine Beifahrerin wurden leicht, die zweite Beifahrerin schwer verletzt. Alle drei wurden in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Der 26-jährige PKW-Führer aus Rüdesheim stand unter Alkoholeinfluss, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Er verletzte sich im Zuge des Unfalls leicht und wurde ebenfalls in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Ersten Einschätzungen nach entstand bei diesem Verkehrsunfall ein Sachschaden in einer Höhe von über 55.000 Euro. Die B 42 war für ca. eine Stunde voll gesperrt. Die Polizeistation Rüdesheim am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sich unter der Rufnummer 06722 - 9112 0 zu melden.

