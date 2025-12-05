PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen +++ Über Terrassentür eingestiegen +++ Taschendiebinnen unterwegs +++ Rollerfahrer bei Kollision schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen, Idstein, In der Eisenbach, Donnerstag, 04.12.2025, 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag sind Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in Idstein an ihr Ziel gelangt. Im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr drangen die Täter unbemerkt über den Balkon in die Wohnung in der Straße "In der Eisenbach" ein und durchsuchten diese. Dabei stießen sie auf Schmuck, welchen sie kurzerhand mitgehen ließen.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Nummer (06124) 7078-0.

2. Über Terrassentür eingestiegen,

Schlangenbad-Bärstadt, Nelkenstraße, Donnerstag, 04.12.2025, 08:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Am Donnerstag wurde der Polizei ein Einbruch in Schlangenbad-Bärstadt gemeldet. Unbekannte hatten das Grundstück des Einfamilienhauses in der Nelkenstraße betreten und sich dort an einem Fenster sowie einer Terrassentür zu schaffen gemacht. Durch die gewaltsam geöffnete Terassentür gelangten sie letztlich in das Wohnhaus und durchsuchten es. Ob letztlich etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Hinweise erbitten die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Taschendiebinnen unterwegs,

Hünstetten-Wallbach, Im Lagersboden, Donnerstag, 04.12.2025, 09:45 Uhr bis 10:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen haben zwei Taschendiebinnen in Hünstetten-Wallbach eine Seniorin bestohlen. Ersten Ermittlungen nach hielt sich die Geschädigte zwischen 09:45 Uhr und 10:30 Uhr in einem Supermarkt in der Straße "Im Lagersboden" auf. Dort soll sie dann von zwei Frauen angerempelt und ihre zu diesem Zeitpunkt um die Schulter hängende Handtasche gestohlen worden sein. In dieser befand sich unter anderem ihre Geldbörse samt Bargeld.

Die beiden Frauen sollen 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,65 m bis 1,70 m groß sowie sehr schlank gewesen sein. Eine von ihnen trug ein helles Kopftuch sowie einen schwarzen, langen Mantel. Ihre Komplizin hatte dunkle, schulterlange Haare und trug ebenfalls einen schwarzen Mantel.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. E-Rollerfahrer bei Kollision schwer verletzt, Geisenheim, Falterstraße/Nothgottesstraße, Donnerstag, 04.12.2025, 18:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde ein E-Rollerfahrer im Rahmen eines Verkehrsunfalls in Geisenheim schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen nach fuhr der 14-jährige Rollerfahrer gegen 18:00 Uhr von der Falterstraße auf die Nothgottesstraße auf und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Renault Twingo einer 30-Jährigen. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Jugendliche über eine Mauer geschleudert wurde und in einem Gebüsch landete. Dabei wurde er verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt, die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

