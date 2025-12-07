PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RTK: Korrektur zur Meldung Unfall mit mehreren Verletzten von 12:28 h

Bad Schwalbach (ots)

Beim genannten Unfall auf der B 42 Höhe Eltville Martinsthal fuhren die Fahrzeuge in Richtung Rheingau.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

