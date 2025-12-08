PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl aus Vapeautomaten +++ Wohnungseinbrüche +++ Betrüger erbeuten Geld +++ Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall

1. Diebstahl aus Automaten für elektrische Zigaretten, Rüdesheim, Christophelstraße, Montag, 01.12.2025, 00:00 Uhr bis Samstag, 06.12.2025, 09:00 Uhr

(jg)Ein Bürger meldete am Samstag, den 06.12.2025 gegen 09:00 Uhr einen beschädigten Vapeautomaten in der Christophelstraße in Rüdesheim am Rhein. Augenscheinlich hatten der oder die unbekannten Täter den Automaten gewaltsam so stark beschädigt, dass sie an das Innere des Automaten gelangen konnten. Darauffolgend wurden Schachteln im Wert von ca. 2000 Euro entwendet. Anschließend flohen der oder die Täter in unbekannte Richtung. Am Automaten entstand ein Sachschaden von ca. 5500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 91120 entgegen.

2. Bei Einbruch in Haus Bargeld und Dokumente gestohlen, Oestrich-Winkel, Am Handelberg, Donnerstag, 04.12.2025, 10:50 Uhr bis Sonntag 07.12.2025 12:00 Uhr

(nm)Am Dienstagabend brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Oestrich-Winkel ein und stahlen Bargeld und Wertgegenstände. Zwischen Donnerstag, 04.12.2025, 10:50 Uhr bis Sonntag 07.12.2025 12:00 Uhr verschafften sich Einbrecher in der Straße "Am Handelberg" Zugang zu dem Haus. Im Anschluss durchsuchten sie dieses und stahlen dabei persönliche Dokumente und Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannter Richtung. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06722) 91120 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

3. Bei Einbruch in Einfamilienhaus Bargeld gestohlen, Schlangenbad, Schöne Aussicht, Montag, 24.11.2025 bis Sonntag 07.12.2025 16:26 Uhr

(nm)Am Dienstagabend drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Schlangenbad ein und entwendeten Bargeld. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, Montag, 24.11.2025 bis Sonntag 07.12.2025 16:26 Uhr gelangten Einbrecher in der Straße "Schöne Aussicht" in das Haus und stahlen dort Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06124) 70780 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

4. Betrüger erbeuten Geld,

Idstein, Dienstag, 02.12.2025, 10:20 Uhr - Samstag, 06.12.2025, 16:30 Uhr,

(gü)Über eine Online Plattform wurde ein Idsteiner von Betrügern um sein Geld gebracht. In der Zeit von Dienstag, 10:20 Uhr bis Samstag, 16:30 Uhr überzeugen die Täter einen Senior mit einem KI-gestützten Online Handel dazu, persönliche Dokumente vorzuzeigen und Bargeld zu überweisen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 93940 entgegen

5. Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall, Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Samstag, 06.12.2025, 12:30 Uhr

(wie) Am Samstagmittag hat ein betrunkener Lkw-Fahrer einen Unfall auf dem Parkplatz Theißtal bei Niedernhausen verursacht. Der 42-Jährige rangierte mit seinem Sattelzug auf dem Parkplatz an der A 3 in Richtung Köln. Beim rückwärts Einfahren in eine Parklücke stieß er gegen einen anderen Sattelzug. Als die Beamten der Autobahnpolizei zur Unfallaufnahme eintrafen, stellten sie schnell den starken Alkoholgeruch im Atem des Fahrers fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp 2,9 Promille. Daher wurde der Mann festgenommen und musste für eine Blutentnahme mit zur Dienstelle. Die Spedition musste sich um einen Ersatzfahrer kümmern.

