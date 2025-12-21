Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brandeinsatz in Sottrum - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Sottrum (ots)

In der Nacht zum vierten Advent kam es in Sottrum zu einem Brand an einem Doppelhaus im Bettina-von-Arnim-Ring. Aufmerksame Nachbarn bemerkten einen Feuerschein am Gebäude und alarmierten umgehend die Feuerwehr.

Noch vor dem Ausrücken der ersten Einsatzkräfte erhöhte der Einsatzleiter aufgrund der gemeldeten Lage die Alarmstufe auf Feuer 3. Infolge dieser Stichworterhöhung wurden zusätzlich die Feuerwehren aus Hassendorf, Stuckenborstel und Rotenburg nachalarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen Teile des Dachstuhls, die Terrassenüberdachung sowie Bereiche der Gebäudefassade in Brand. Auch auf der Terrasse gelagerte Gegenstände waren vom Feuer betroffen.

Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes und somit größerer Schaden verhindert werden. Mehrere Angriffstrupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung vor. Zunächst erfolgte ein Außenangriff über tragbare Leitern, parallel dazu ein Innenangriff. Die mitalarmierte Drehleiter wurde in Stellung gebracht und zur Unterstützung der Löscharbeiten eingesetzt.

Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde der betroffene Bereich kontrolliert und verbliebene Glutnester gezielt abgelöscht. Durch das behutsame Vorgehen und den gezielten Einsatz geringer Wassermengen konnte der entstandene Schaden reduziert werden.

Vor Ort wurden ebenfalls Hygienemaßnahmen für die eingesetzten Einsatzkräfte durchgeführt sowie die Einsatznachbereitung eingeleitet um später im Feuerwehrhaus zügig die Einsatzbereitschaft wieder herzustellen. Für Feuerwehren bedeutet das Ende eines Einsatzes eben auch immer, gerüstet zu sein für den nächsten Einsatz.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 13 Fahrzeuge und 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren Sottrum, Hassendorf, Stuckenborstel und Rotenburg, die Einsatzleitgruppe und Hygienegruppe der Gemeindefeuerwehr, der Gemeindebrandmeister, die Polizei, ein Rettungswagen zur Eigensicherung sowie der zuständige Energieversorger. Die Bewohner hatten das Haus selbstständig verlassen, sodass keine Personen verletzt wurden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell