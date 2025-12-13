Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Garage brennt in voller Ausdehnung - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

Zeven (ots)

Gegen 2.25 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es aus ungeklärter Ursache im Richard-Wagner-Weg in Zeven zu einem Brand in einer Garage.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage bereits in Vollbrand, sodass umgehend das Alarmstichwort auf Feuer 3 (Feuer groß) erhöht werden musste. Es bestand die Gefahr, dass sich das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus ausbreitet. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen sofort gegen die Flammen vor.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Mit mehreren Druckbelüfter wurde die Garage für die Nachlöscharbeiten Rauchfrei gemacht.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Zeven, Badenstedt, Brauel und Brüttendorf sowie Führungskräfte der Gemeinde- und Kreisfeuerwehr. Zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes standen zur Absicherung der Einsatzkräfte in Bereitstellung.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach über zwei Stunden war der Einsatz für die eingesetzten Kräfte beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell