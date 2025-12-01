Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brand eines Schuppens in der Neptunstraße in Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

Am gestrigen Sonntag, den 30. November 2025, wurden die Feuerwehren aus Rotenburg, Borchel, Unterstedt und im späteren Verlauf Ahausen, Ostervesede und Scheeßel um 12:09 Uhr zu einem Brand eines Schuppens in die Neptunstraße in Rotenburg alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Besonders gefährlich war die Lagerung von mehreren Gasflaschen in diesem. Zwei der Flaschen hatten bereits die Sicherheitsventile abgeblasen, zwei weitere konnten von den Feuerwehrkräften geborgen und sicher gekühlt werden. Während der Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte aufgrund der starken Rauchentwicklung unter Atemschutz vorgehen.

Der Brand wurde mit drei C-Strahlrohren und unter intensiven Schaummittel-Einsatz bekämpft. Zusätzlich erfolgte eine Dachöffnung mit der Drehleiter, um die Glutnester zu erreichen. Durch das schnelle und koordinierte Handeln der Einsatzkräfte konnte der Brand schließlich vollständig gelöscht werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung in der Umgebung über die NINA-App (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) gewarnt, um sie auf die Gefahren durch den Rauch hinzuweisen und vor allem die Türen und Fenster zu schließen sowie Lüftungsanlagen auszuschalten.

Leider wurden bei dem Brand zwei Anwohner verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zum Glück konnte die Feuerwehr schlimmeres verhindern und eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Gebäude vermeiden.

Nach rund dreieinhalb Stunden wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren rund 80 Feuerwehrkräfte mit 19 Fahrzeugen aus den Feuerwehren Rotenburg, Borchel, Unterstedt, Ahausen, Ostervesede und Scheeßel, drei Rettungswagen des Regelrettungsdienstes und der SEG Rotenburg sowie der Fachberater des THW und der örtliche Bauhof mit einem Radlader.

Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell