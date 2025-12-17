Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Lagerhalle brennt in Hanstedt

Hanstedt (ots)

Am heutigen Tag wurden die Feuerwehren um 15:20 Uhr zu einem gemeldeten Schornsteinbrand auf dem Gelände einer Biogasanlage im Ortsteil Hanstedt, Samtgemeinde Tarmstedt, Landkreis Rotenburg (Wümme) alarmiert.

Bereits während der Alarmierung gingen weitere Notrufe ein, wonach nicht nur ein Schornstein, sondern eine gesamte Lagerhalle in Brand stehen sollte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich diese Lage: Eine etwa 20 x 40 Meter große Lagerhalle stand in voller Ausdehnung in Flammen.

In der Halle waren schätzungsweise 1.500 bis 2.000 Kubikmeter Substrat aus der Biogasanlage eingelagert, welches dort zur Trocknung lagerte. Aufgrund der enormen Brandlast und der Ausdehnung des Feuers wurde umgehend eine umfangreiche Nachalarmierung durchgeführt.

Insgesamt waren 11 Feuerwehren, das Technische Hilfswerk (THW), die Schnelleinsatzgruppe (SEG) des Rettungsdienstes sowie ein Baustatiker im Einsatz. Das THW unterstützte die Maßnahmen mit Radladern, um das brennende Substrat aus der Halle zu räumen und den Feuerwehren ein gezieltes Ablöschen zu ermöglichen.

Die Brandbekämpfung erfolgte mit mehreren Strahlrohren und über einen längeren Zeitraum ausschließlich von außen, um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden. Aktuell wird damit begonnen, das eingelagerte Substrat schrittweise aus der Halle herauszufahren und abzulöschen, um verbliebene Glutnester zu beseitigen. Die Einsatzmaßnahmen werden voraussichtlich noch rund drei Stunden andauern.

Im Einsatz befanden sich rund 150 Einsatzkräfte des THW Ortsverband Rotenburg, der SEG Zeven sowie der Feuerwehren aus Glinstedt, Rhade, Rheidereistedt, Ostereistedt, Rockstedt, Zeven, Hepstedt, Hanstedt, Breddorf, Karlshöfen und Augustendorf. Sowie der Kreisbrandmeister, der Abschnittsleiter und sein Stellvertreter.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen kamen nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu Schaden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell