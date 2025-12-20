Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Rauchwarnmelder verhindern Wohnungsbrand

Visselhövede (ots)

In der Nacht zum 20. Dezember wurde die Feuerwehr Visselhövede um 00:42 Uhr mit dem Einsatzstichwort F2 - brennt Wohnung, Menschenleben in Gefahr alarmiert. Gemeldet war ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Laut Erstmeldung sollte sich ein Rollstuhlfahrer noch in der betroffenen Wohnung befinden, insgesamt waren elf Personen im Gebäude gemeldet. Zudem wurde ein ausgelöster Rauchwarnmelder wahrgenommen.

Neben der Feuerwehr Visselhövede wurden vorsorglich die Feuerwehren Ottingen, Hiddingen-Schwitschen, Wittorf und Kirchwalsede sowie der Rettungsdienst alarmiert.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich schnell heraus, dass kein ausgedehnter Wohnungsbrand vorlag. Ursache der Rauchentwicklung war ein brennender Adventskranz auf einem Wohnzimmertisch. Weitere Kräfte wurden daraufhin nicht mehr benötigt; die alarmierten Ortsfeuerwehren konnten ihre Anfahrt abbrechen.

Ein Trupp unter Atemschutz brachte den brennenden Adventskranz unverzüglich ins Freie. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Drucklüfter entraucht. Der Rettungsdienst untersuchte den betroffenen Bewohner. Eine weitergehende medizinische Behandlung war nicht erforderlich, er konnte in seiner Wohnung verbleiben.

Der Einsatzleiter stellte klar: "Nur wenige Sekunden später hätte das Sofa gebrannt." Durch das schnelle Eingreifen und insbesondere durch den ausgelösten Rauchwarnmelder konnte Schlimmeres verhindert werden.

Der Einsatz unterstreicht erneut die lebensrettende Bedeutung von Rauchwarnmeldern - gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, in der Kerzen und offenes Feuer ein erhöhtes Brandrisiko darstellen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte ist unklar.

