Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Feuerwerk auf Einsatzkräfte

Rotenburg (ots)

Von einem, aus polizeilicher Sicht, recht ruhigem Jahreswechsel berichtet Tobias Koch aus der Pressestelle der Polizei. Eine verstärkte Präsenz insbesondere im Rotenburger Stadtgebiet verfehlte ihre Wirkung nicht. Allerdings kam es rund um den Jahreswechsel auch zu brenzligen Situationen für die Einsatzkräfte. So wurden im Bereich vom Neuen Markt aus einer größeren Personengruppe, teils illegale Feuerwerkskörper, in Richtung der Kolleginnen und Kollegen sowie den Streifenwagen geworfen. Hierbei wurde niemand verletzt allerdings wurde teilweise die Dienstbekleidung der Beamten beschädigt. Durch die Kollegen wurde eine Strafanzeige wegen Landfriedensbruch gegen unbekannt eingeleitet. Insgesamt kam es im Bereich des Landkreis Rotenburg zu gut zwei Dutzend Einsätzen im Zusammenhang mit der Silvesternacht. In etwa ebenso viele Strafverfahren wurden durch die Beamten eingeleitet.

