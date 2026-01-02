PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Feuerwerk auf Einsatzkräfte

Rotenburg (ots)

Von einem, aus polizeilicher Sicht, recht ruhigem Jahreswechsel berichtet Tobias Koch aus der Pressestelle der Polizei. Eine verstärkte Präsenz insbesondere im Rotenburger Stadtgebiet verfehlte ihre Wirkung nicht. Allerdings kam es rund um den Jahreswechsel auch zu brenzligen Situationen für die Einsatzkräfte. So wurden im Bereich vom Neuen Markt aus einer größeren Personengruppe, teils illegale Feuerwerkskörper, in Richtung der Kolleginnen und Kollegen sowie den Streifenwagen geworfen. Hierbei wurde niemand verletzt allerdings wurde teilweise die Dienstbekleidung der Beamten beschädigt. Durch die Kollegen wurde eine Strafanzeige wegen Landfriedensbruch gegen unbekannt eingeleitet. Insgesamt kam es im Bereich des Landkreis Rotenburg zu gut zwei Dutzend Einsätzen im Zusammenhang mit der Silvesternacht. In etwa ebenso viele Strafverfahren wurden durch die Beamten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 14:03

    POL-ROW: Sottrum: Doppelhaushälfte gerät in Brand

    Rotenburg (Wümme) (ots) - Sottrum. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bettina-von-Arnim-Ring zum Brand einer Doppelhaushälfte. Nach ersten Erkenntnissen wird ein technischer Defekt an einem abgestellten Pedelec als Brandursache vermutet. In der Folge gerieten mehrere Fahrräder sowie eine Terrassenüberdachung in Brand. Das Feuer griff anschließend auf den Dachstuhl des Hauses über. Die alarmierte ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:04

    POL-ROW: Keine Fahrerlaubnis und falsche Kennzeichen: Kurze Verfolgungsfahrt auf der Autobahn

    Rotenburg (Wümme) (ots) - BAB 1/Elsdorf. Am späten Sonntagabend, gegen 22:10 Uhr, stellten Polizeibeamte auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen einen Mercedes CLS fest, der zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf unterwegs war. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab den Verdacht, dass diese nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Als die Beamten den Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren