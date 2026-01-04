PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Schnee- und Eisglätte ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am Wochenende kam es im Landkreis Rotenburg zu mehreren Verkehrsunfällen infolge der eingetretenen Schnee- und Eisglätte. Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden von nicht wenigen Verkehrsteilnehmenden falsch eingeschätzt. In der Folge kam es überwiegend zu Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen. Insbesondere auf der A1 geschahen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rotenburg etwa ein Dutzend Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Personenschäden blieben glücklicherweise die Ausnahme. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Fahrweise den weiterhin anhaltenden winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen, ausreichenden Sicherheitsabstand einzuhalten und nur mit geeigneter Bereifung unterwegs zu sein. Insbesondere bei Schnee- und Eisglätte ist erhöhte Vorsicht geboten, um weitere Unfälle zu vermeiden.

