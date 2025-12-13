PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht - Lkr. Tuttlingen) Frontalzusammenstoß mit einer schwerverletzen Person auf der K 5914 (12.12.2025)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Am Freitagnachmittag kam es kurz nach 16 Uhr zu einem folgeschweren Verkehrsunfall auf der K 5914 zwischen Gunningen und Seitingen. Der Fahrer eines BMW fuhr in Richtung Seitingen und aufgrund einer Unaufmerksamkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem anderen BMW, der nach Gunningen unterwegs war. Es kam zu einer Frontalkollision, der BMW in Richtung Gunningen wurde hierbei in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrerin hier wurde schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 37 000.- EUR. Beide Unfallwracks mussten geborgen werden, die Unfallstelle war daher bis 19 Uhr nicht passierbar, weshalb die Kreisstraße solange gesperrt werden musste.

