POL-KN: (Stockach/ Autobahn A 98 - Lkr. Konstanz) Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf (12.12.25)

Stockach (ots)

Die Autobahnpolizei in Mühlhausen-Ehingen führt nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Freitagnachmittag Ermittlungen zu einem Transporter, der durch aggressive Fahrweise mit Schlangenlinien auffiel. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein Transporter mit der Aufschrift Fed-Ex auf der A 98 von Stockach kommend in Richtung dem Kreuz Hegau. Hierbei fuhr das Fahrzeug einem weiteren Verkehrsteilnehmer dicht auf. Nachdem der Transporter diesen überholte, setzte der Transporter sich vor das Fahrzeug und bremste dieses aus, so dass ein Auffahrunfall durch starkes Abbremsen verhindert werden konnte. Die Fahrt ging im Anschluss über das Kreuz Hegau auf die A 81 in Richtung Stuttgart. Im Streckenabschnitt bis Engen fiel der Transporter auf, in dem er Schlangenlinien fuhr und andere Fahrzeuge rechts überholte. Mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich zu melden, wenn sie Angaben zum Transporter, dem Fahrer und der Fahrweise machen können oder selbst gefährdet wurden. Telefon 07733/99600.

