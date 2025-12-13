Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler - Schwarzwald-Baar-Kreis) Benzin in der Kanalisation (12.12.25)

Mönchweiler (ots)

Am Freitagabend kam es in Mönchweiler zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit Polizei und Vertretern des Landratsamtes, nachdem gemeldet wurde, dass es in der Kanalisation stark nach Benzin riechen würde. Vor Ort konnte der Benzingeruch bestätigt werden und es wurde festgestellt, dass über eine Kfz-Werkstatt in der Fichtestraße das Benzin in die Kanalisation gelangte. Augenscheinlich wurden dort ca. fünfzig Liter Benzin nicht fachmännisch behandelt, so dass diese über Schächte in die Kanalisation gelangten. Zeitweise bestand im Bereich der Werkstatt Explosionsgefahr, der Feuerwehr Mönchweiler gelang es, diese Gefahr zu beseitigen, auch konnte durch Spülmaßnahmen die Belastung in der Kanalisation gemindert werden. Die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich des Umganges mit dem Benzin dauern an.

