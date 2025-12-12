Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Exhibitionist beim Messegelände - Zeugenaufruf (09.12.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist, gegen 14:45 Uhr, auf einem Spazierweg beim Messegelände eine Frau belästigt worden. Die 46-Jährige lief zu Fuß den "Veesenrundweg" entlang, als ihr ein junger Mann begegnete. Nach kurzem Ansprechen öffnete der etwa 25-Jährige seine Hose und entblößte sich vor ihr. Daraufhin lief die Belästigte davon. Die Kriminalpolizei sucht nun nach dem Mann, der wie folgt beschrieben wird: Männlich, schlank, circa 170 Zentimeter groß und etwa 25 Jahre alt. Er hat dunkle, kurze Haare, ohne Locken. Bekleidet war er mit einem blauen Kapuzenpulli, einer blaue Jogginghose und grauen Schuhe der Marke Nike. Hinweise zu der Person können, unter der Nummer 07721 / 6010, beim Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell