Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Hund angefahren und schwerverletzt (07.12.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Auf der Wartenbergstraße hat sich am Sonntag, zwischen 18:45 Uhr und 19:45 Uhr, eine Unfallflucht ereignet, bei der sich ein Hund schwerverletzt hat. Auf Nachsuche unterwegs, bewegte sich der dort zuständige Jagdpächter mit seinem Hund zu Fuß an der Unfallstelle. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß mit dem Hund im Bereich der Straße zusammen und verletzte ihn dadurch schwer. Dabei ist sein Wagen wahrscheinlich im vorderen Teil beschädigt worden. Statt sich um den Hund zu kümmern, setzte der Gesuchte jedoch seine Fahrt fort. Nach ihm sucht nun der Polizeiposten Bad Dürrheim und nimmt, unter der Nummer 07726 / 939480, Hinweise entgegen.

