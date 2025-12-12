Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Bargeld bei Einbruch gestohlen (11.12.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Im Tagesverlauf des Donnerstags haben sich Einbrecher Zutritt in eine Wohnung an der "De-Pellegrini-Straße" verschafft. Mithilfe eines Werkzeugs gelangten sie in die Wohnung eines 69-Jährigen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Räume, bemächtigten sich des gefundenen Bargelds und verließen die Wohnung wieder. Die Polizei in Villingen erbittet, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise zu den Einbrechern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell