Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Nach gefährlicher Körperverletzung mit Glasflasche - Polizei sucht Zeugen (11.12.2025)

Konstanz (ots)

Am Donnerstag ist es gegen 15:45 Uhr an der Rheinpromenade auf Höhe des Bodenseeforums zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Ein Unbekannter schlug mit einer Glasflasche mehrfach auf den Hinterkopf eines 59-jährigen Mannes, nachdem es zwischen den beiden zu einem verbalen Streit kam. Der Täter flüchtete im Anschluss mit einem Begleiter in Richtung Agip-Tankstelle.

Der 59-Jährige erlitt Verletzungen im Kopfbereich und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung:

- Der unbekannte Täter wird als männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schwarze Wollmütze und dunkelblauem Parka beschrieben. - Der Begleiter war ebenfalls männlich, ca. 190 cm groß und dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Bitte melden Sie sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell