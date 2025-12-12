Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Polizei stellt zwei Trunkenheitsfahrten fest: Führerscheine beschlagnahmt (11./12.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Innerhalb weniger Stunden hat die Polizei in Tuttlingen zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen und ihre Führerscheine beschlagnahmt.

Am Donnerstagabend fiel den Polizisten zunächst ein 65-jähriger Opel-Fahrer auf der Bundesstraße 14 von Stockach in Richtung Tuttlingen durch seine unsichere Fahrweise auf. Gegen 19:15 Uhr stoppten die Beamten das Auto in der Kreuzstraße und konnten schnell Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des Fahrers feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 1,5 Promille den Verdacht. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben.

Am frühen Freitagmorgen, gegen 02:00 Uhr, hielten die Polizeibeamten einen VW im Lohmehlenring an, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Hierbei stellten sie bei dem 45-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest bestätigte mit etwa 2,2 Promille ebenfalls die Wahrnehmung der Polizisten. Auch der 45-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Beide Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

