POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Snackautomaten-Geschäft in der Dauchinger Straße - 10.12.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Mittwochabend ist ein Unbekannter in ein Geschäft in der Dauchinger Straße eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 19 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu einem als Lagerraum dienenden Hinterzimmer des Snackautomaten-Geschäfts, aus dem er anschließend Bargeld und zwei Kartons Energy-Drinks entwendete.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch, insbesondere auf die Identität des unbekannten Täters, nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 309-0 entgegen.

