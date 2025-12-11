Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B313, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung der A98 auf die K6165 - Betrunkener Autofahrer touchiert Lastwagen (10.12.2025)

Stockach, B313 (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich an der Einmündung der Autobahn 98 auf die Kreisstraße 6165 ein Unfall ereignet. Ein 52-jähriger Mitsubishi-Fahrer war gegen 17.30 Uhr auf der K6165 in Richtung Wahlwies unterwegs. An der Einmündung von der A98 bog zeitgleich ein 46-Jähriger mit einem Lastwagen nach links ab. Kurz bevor der Laster seinen Abbiegevorgang beendet hatte, touchierte der 52-Jährige den Brummi mit der linken Fahrzeugfront im Bereich der Lichtanlage. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 52-Jährigen Anzeichen auf vorherigen Alkoholkonsum fest. Ein Test mit einem Ergebnis von rund 3,6 Promille bestätigte den Verdacht. Die Polizisten beschlagnahmten daraufhin seinen Führerschein und nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Die Höhe des an den beiden Fahrzeugen entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 16.000 Euro liegen.

