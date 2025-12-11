Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) - Unbekannte zerkratzen geparkte Autos: Polizei bittet um Hinweise (10.12.2025)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung vom Mittwochabend in der Rötlinstraße. Im Zeitraum von 17:35 Uhr bis 18:15 Uhr haben Unbekannte fünf geparkte Autos an den Fahrzeugtüren zerkratzt. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht näher beziffert werden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell