FW Stuttgart: Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart: Erhebliche Verkehrseinschränkungen zu erwarten - Stadt und Feuerwehr Stuttgart im Großeinsatz

Rund um das Fußballspiel in der Europa League zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv am Donnerstag, 11. Dezember, bereiten sich die Stadt Stuttgart und die Feuerwehr mit den Einheiten weiterer Hilfsorganisationen auf einen Großeinsatz vor. Ziel ist, einen sicheren Ablauf für alle Beteiligten zu gewährleisten.

Für den Verkehr bedeutet das am Donnerstag bereits ab dem Nachmittag erhebliche Einschränkungen im Stadtgebiet. Hierfür gibt die Stadtverwaltung einige Hinweise.

Fußballfans brauchen mehr Zeit wegen stärkerer Kontrollen im Stadion Der VfB, der Polizeivollzugsdienst und die Ortspolizeibehörde des Amts für öffentliche Ordnung haben für das Hochrisikospiel erhöhte Sicherheits und Kontrollmaßnahmen im Stadion abgestimmt. Deshalb wird eine frühzeitige Anreise für Fans dringend empfohlen. Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen in der MHPArena ist diesmal zum Beispiel das Mitführen von Taschen, Rucksäcken, Handtaschen und Bauchtaschen jeglicher Art und Größe nicht erlaubt.

Die Leiterin des Amtes für öffentliche Ordnung, Susanne Scherz, sagt: "Wir profitieren beim kommenden Fußballspiel des VfB gegen Maccabi Tel Aviv von den bereits geltenden, sehr hohen Ansprüchen an unsere Sicherheitskonzepte bei Veranstaltungen in Stuttgart. Diese Konzepte haben wir für das Spiel gemeinsam mit den weiteren Akteuren auf die konkrete Lage angepasst. Wir bauen hier nicht zuletzt auf unsere guten Erfahrungen aus der EURO 2024, um für alle Besucherinnen und Besucher ein sicheres, unbeschwertes Fußballerlebnis zu ermöglichen." Die Stadt Stuttgart steht in engem Austausch mit anderen Sicherheitsbehörden, um die Einsatzplanung stets an die aktuellen Entwicklungen und Einschätzungen anzupassen. Im Januar ist Maccabi Tel Aviv im Rahmen der Europa League auch zu einem Spiel in Freiburg zu Gast. Daher stimmen sich die Einsatzkräfte aus Stuttgart ebenfalls eng mit ihren Freiburger Kollegen ab.

Verkehrsmaßnahmen führen zu Einschränkungen - Frühe Anreise mit ÖPNV empfohlen

Durch das zu erwartende hohe Verkehrsaufkommen und die geplanten Sicherheitsmaßnahmen ist für alle, die am Donnerstag auf Stuttgarts Straßen unterwegs sind, mehr Planung als sonst angeraten. Außer dem Fußballspiel gibt es an dem Abend weitere Veranstaltungen auf dem Cannstatter Wasen sowie in der SchleyerHalle und der PorscheArena. Um An und Abreise der Besucherinnen und Besucher möglichst reibungslos und sicher zu gestalten, hat die Straßenverkehrsbehörde des Amts für öffentliche Ordnung mit der Integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ) für den Veranstaltungstag, analog zu anderen Fußballspielen in Stuttgart, besondere verkehrsregelnde Maßnahmen verfügt.

Die angeordneten Sperrungen führen bereits ab Donnerstagmittag zu zahlreichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt und im Bereich des NeckarParks. Kurzfristige Sperrungen und Staus sind wahrscheinlich. Im Zusammenspiel mit dem Berufsverkehr ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Stadt rät daher dringend dazu, wenn möglich auf das Auto zu verzichten und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Derzeit ist die Bahnstrecke zwischen Fellbach und Bad Cannstatt wegen Bauarbeiten gesperrt. Diese Sperrung betrifft den Regional und SBahnVerkehr. Dadurch ist ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Straße zu erwarten. Wer sich dennoch für die Fahrt mit dem Auto entscheidet, sollte den Anweisungen des dynamischen Parkleitsystems folgen, das auf die noch freien Parkplätze hinweist. Die IVLZ hat sich auf die besondere Verkehrslage eingerichtet, optimiert die Ampelschaltungen und informiert über die aktuelle Verkehrslage fortlaufend auf den dynamischen Verkehrsinformationstafeln und über den Rundfunk.

Stadt trifft besondere Sicherheitsvorkehrungen

Im Umfeld des Spiels tut die Stadt alles, um für die größtmögliche Sicherheit von Fans, Gästen und den Besucherinnen und Besuchern der Stadt zu sorgen. Dabei plant die Stadt auch für verschiedene Szenarien vor, die ein größeres Einsatzgeschehen nach sich ziehen würden. Aufgrund des damit verbundenen erheblichen Koordinierungsaufwands hat die Landeshauptstadt für den Zeitraum von Mittwoch bis Freitag eine "Außergewöhnliche Einsatzlage" (AEL) ausgerufen. Somit koordiniert der Führungsstab der Feuerwehr Stuttgart in dieser Zeit zentral alle benötigten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bevölkerungsschutz.

Mehrere hundert Einsatzkräfte aus ganz BadenWürttemberg im Einsatz Die Feuerwehr Stuttgart wird zusätzliche Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr vorhalten. Zudem werden mehrere hundert Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes von ArbeiterSamariterBund (ASB), Deutschem Roten Kreuz (DRK), Deutscher LebensRettungsGesellschaft (DLRG), JohanniterUnfallHilfe (JUH), Malteser Hilfsdienst (MHD) und Technischem Hilfswerk (THW) in Stuttgart in Einsatzbereitschaft sein, deren Einheiten dafür aus ganz BadenWürttemberg nach Stuttgart entsandt werden.

Weitere Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes stehen im Großraum Stuttgart in erhöhter Alarmbereitschaft. Feuerwehrkommandant und Amtsleiter Dr. Georg Belge erklärt: "Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz stehen vorsorglich bereit, um die Hochrisikobegegnung abzusichern. Darunter sind auch spezialisierte Einsatzkräfte für einen Massenanfall von Verletzten und den Umgang mit Gefahrstoffen. Ich bedanke mich bei den haupt und ehrenamtlichen Einsatzkräften von Feuerwehr und Katastrophenschutz aus ganz BadenWürttemberg für ihren Einsatz in Stuttgart."

Innerhalb der MHPArena wird während des EuropaLeagueSpiels wie üblich eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr Stuttgart vor Ort sein. Zur Ausstattung gehören unter anderem zwei Löschfahrzeuge, um im Ereignisfall sofort erste Maßnahmen einleiten zu können.

Versammlungen im Stadtgebiet Stuttgart

Bereits im Vorfeld des Fußballspiels wurden für den Donnerstag, 11. Dezember, Versammlungen angemeldet, die im Kontext zum Konflikt Israel/Gaza stehen; mit weiteren Anmeldungen ist zu rechnen. Die Versammlungs und Meinungsfreiheit gilt selbstverständlich auch im Zusammenhang mit dem Fußballspiel des VfB gegen Maccabi Tel Aviv uneingeschränkt. Die Versammlungsbehörde des Amts für öffentliche Ordnung gewährleistet, dass friedliche Versammlungen wie immer stattfinden können. Hierfür ist sie vor Ort im Einsatz.

