Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Vorsicht vor Brandgefahren im Advent - Branddirektion Stuttgart mahnt zu besonderer Sorgfalt in der Vorweihnachtszeit

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die Adventszeit hat begonnen und mit ihr die gemütliche Atmosphäre aus festlicher Dekoration und warmem Kerzenlicht. Damit diese besinnliche Stimmung nicht durch gefährliche Brände getrübt wird, erinnert die Branddirektion Stuttgart an wichtige Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Adventskränzen, Kerzen und elektrischer Weihnachtsbeleuchtung.

Mit fortschreitender Adventszeit trocknen Kränze und Gestecke zunehmend aus und können dadurch besonders leicht Feuer fangen. Adventskränze sollten daher stets auf feuerfesten Unterlagen wie Glas- oder Metallplatten und mit ausreichend Abstand zu brennbaren Gegenständen platziert werden. Auch Kerzenhalter müssen aus stabilem, nicht brennbarem Material bestehen. Wenn möglich selbstlöschende Sicherheitskerzen verwenden. Den Weihnachtsbaum regelmäßig mit ausreichend Wasser versorgen.

Kerzen sind rechtzeitig auszutauschen, bevor sie vollständig heruntergebrannt sind. Eine erhebliche Brandgefahr besteht bereits dann, wenn sich die Metallstäbe mancher Kerzenhalter stark erhitzen und die Wärme auf den trockenen Kranz übertragen. Feuerzeuge und Streichhölzer gehören grundsätzlich für Kinder unzugänglich aufbewahrt.

Besonders wichtig: Brennende Kerzen dürfen niemals unbeaufsichtigt bleiben - auch nicht für einen kurzen Moment beim Verlassen des Raumes. Auch keine Kinder oder Tiere mit einer offenen Flamme alleine lassen.

Weitere Sicherheitstipps der Branddirektion Stuttgart:

- Wo möglich, sollten echte Kerzen durch elektrische Alternativen ersetzt werden, da offenes Feuer das größte Risiko darstellt. - Elektrische Lichterketten und sonstige Dekorationen müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden und eine CE-Kennzeichnung tragen. Achten Sie auf ein Prüfsiegel gemäß VDE-Empfehlung und überlasten Sie Steckdosen oder Steckerleisten nicht. - Für den Fall eines Entstehungsbrandes sollten geeignete Löschmittel wie ein Eimer Wasser, ein Feuerlöscher oder Löschspray griffbereit stehen. Löschversuche dürfen jedoch nur unternommen werden, wenn sie gefahrlos möglich sind.

Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Brand kommen, gilt: Notruf 112 wählen, Türen schließen, gefährdete Personen warnen und das Gebäude umgehend verlassen.

Die Branddirektion Stuttgart wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern eine sichere und friedliche Adventszeit.

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell