Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brennende Mülltonen in Stuttgart-West

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart (ots)

- Müllunterstand mit mehreren Mülltonnen brennt in der Silberburgstraße

- Fast zeitgleich brennt eine weitere Mülltonne an einem Gebäude in der Johannesstraße

- Bewohner reagieren sehr gut und schoben die Mülltonne vom Gebäude weg

Am Mittwochabend alarmierten mehrere Personen gegen 21:10 Uhr die Feuerwehr Stuttgart aufgrund eines brennenden Müllunterstandes an einer Tiefgarageneinfahrt in der Silberburgstraße in Stuttgart-West. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Müllunterstand mit mehreren Mülltonnen in Vollbrand. Der Brand hatte bereits auf die umliegende Vegetation Überbegriffen und es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Zwei Atemschutztrupps löschten den Brand mit zwei Löschrohren. Es folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten und die Kontrolle umliegender Wohngebäude und der Tiefgarage. Eine weitere Brandausbreitung konnte verhindert werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten gegen 22:45 Uhr wieder einrücken.

Bereits wenige Minuten zuvor, gegen 21:05 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr Stuttgart aufgrund einer brennenden Mülltonne an einer Hausfassade in die Johannesstraße in Stuttgart-West. Die Bewohner reagierten sehr gut und schoben die Mülltonne vom Gebäude weg. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Mülltonne auf der Straße in Vollbrand. Der Brand konnte von einem Atemschutztrupp mit einem Löschrohr schnell gelöscht werden.

Die Feuerwehr Stuttgart weist darauf hin, dass eigene Löschversuche oder das Wegschieben von brennenden Mülltonnen nur dann durchgeführt werden sollen, wenn man sich wie in diesem Fall nicht selbst in Gefahr bringt.

Durch das Polizeipräsidium Stuttgart wurden Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug

Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst

Rettungsdienst: Ein Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell