FW Stuttgart: Dachstuhlbrand in leerstehendem Gebäude
Stuttgart (ots)
- Bauarbeiter konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen
- Ausbreitung auf Nachbarbebauung konnte verhindert werden
Zu einer gemeldeten Rauchentwicklung aus einem im Bau befindlichen Gebäude wurde die Feuerwehr Stuttgart am Dienstagvormittag gegen 11:15 Uhr in die Böcklerstraße alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte stellten einen brennenden Dachstuhl fest, weshalb umgehend weitere Einsatzkräfte alarmiert wurden.
Im Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs fünf Bauarbeiter, welche sich selbst retten konnten und die Feuerwehr alarmierten. Sie schilderten, dass Teile des Daches brennen und sich keine weiteren Personen mehr im Gebäude befinden.
Durch die Feuerwehr wurde eine Brandbekämpfung von außen über eine Drehleiter eingeleitet. Hierzu mussten die Einsatzkräfte Teile der Dachhaut öffnen. Parallel gingen zwei Atemschutztrupps über das Treppenhaus zur Brandbekämpfung vor. Eine weitere Drehleiter befand sich auf der Gebäuderückseite in Bereitstellung. Der Brand befand sich zwischen der Dachhaut und der Innenwand, sodass die Bereiche aufwändig durch mehrere Atemschutztrupps geöffnet werden mussten.
Nachdem die Maßnahmen Wirkung zeigten, wurde das Gebäude abschließend von außen über eine Feuerwehrdrohne mit einer Wärmebildkamera überprüft. Gleichzeitig wurden im Inneren des Gebäudes die Bereiche mit einer Wärmebildkamera überprüft.
Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr
Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung
Feuerwache 2: Löschzug, Gerätewagen-Hygiene
Feuerwache 3: Löschfahrzeug
Feuerwache 4: Gerätewagen-Atemschutz/Messtechnik
Feuer- und Rettungswache 5: Inspektionsdienst
Verwaltungsstandort: Direktionsdienst
Freiwillige Feuerwehr Stuttgart
Abteilung Birkach: Gerätewagen-Messtechnik Abteilung Degerloch-Hoffeld: Einsatzleitwagen Abteilung Sommerrain: Löschfahrzeug mit Drohne
Rettungsdienst: Ein Rettungswagen
