FW Stuttgart: Kleinbrand in Fanshop

Stuttgart (ots)

- Kleinbrand führt zu starker Rauchentwicklung

- Hotelgäste müssen kurzzeitig ihre Zimmer verlassen

- Keine verletzten Personen

Am Mittwochabend alarmierte eine automatische Brandmeldeanlage die Feuerwehr Stuttgart gegen 18:50 Uhr zu einem Fanshop in der Mercedesstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt. Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine Rauchentwicklung aus einem Fanshop wahrnehmbar. Aufgrund eines automatischen Räumungsalarm hatten sich bereits mehrere Gäste und Mitarbeitende eines im gleichen Gebäude liegenden Hotels ins Freie begeben.

Mitarbeitende des Fanshops hatten den Kleinbrand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr fast vollständig gelöscht. Jedoch führte der Brand zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb die Feuerwehr das Gebäude rund 30 Minuten mit einem maschinellen Lüfter entrauchen musste. Personen wurden bei dem Einsatz keine verletzt.

Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr gegen 19:45 Uhr den Einsatz beenden. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Löschzug, Löschfahrzeug

