FW Stuttgart: Verkehrsunfall zwischen Stadtbahn und PKW in Stuttgart-Bad Cannstatt
Stuttgart (ots)
- Eine Person mit schweren Verletzungen in PKW eingeklemmt
- Stadtbahn im vorderen Bereich entgleist und mit Feuerwehrkran eingegleist
- Über 100 Fahrgäste über Nottreppen aus der Stadtbahn evakuiert
Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:35 Uhr in der Schmidener Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn und einem PKW. Der PKW wurde im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Obere Ziegelei zwischen Stadtbahn und einem Masten eingekeilt. Der Zugang zum schwersteingeklemmten Fahrer gestaltete sich schwierig.
Durch die gute und schnelle Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, SSB, Rettungsdienst und Polizei konnte der PKW-Fahrer aus dem Fahrzeug gerettet werden. Hierzu mussten zuerst die Bremsen der Stadtbahn gelöst und anschließend der Fahrer mittels Mehrzweckzug und hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst transportierte den PKW-Fahrer mit schweren Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik.
Über 100 unverletzte Fahrgäste konnten über Notleitern der Feuerwehr die Stadtbahn verlassen. Da die Stadtbahn im vorderen Bereich entgleist war, kam ein Feuerwehrkran zum Einsatz. In enger Zusammenarbeit zwischen spezialisierten Einsatzkräften der Feuerwehr und der SSB AG konnte die Stadtbahn wieder eingegleist werden.
Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 45 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort. Gegen 19 Uhr konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden.
Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr
Feuerwache 1: Löschzug
Feuerwache 2: Inspektionsdienst
Feuerwache 3: Rüstzug, Rüstwagen-Schiene, Direktionsdienst
Feuer- und Rettungswache 5: Feuerwehrkran, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Anschlagmittel
Verwaltungsstandort: Pressesprecher
Freiwillige Feuerwehr
Abteilung Sommerrain: Löschfahrzeug
Abteilung Mühlhausen: Rüstwagen
Abteilungen Untertürkheim und Münster zur Wachbesetzung
Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, , Medical Intervention Car, Leitender Notarzt, Kriseninterventionsteam, Notfallseelsorge
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de
Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell