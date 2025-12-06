Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verkehrsunfall zwischen Stadtbahn und PKW in Stuttgart-Bad Cannstatt

Stuttgart (ots)

- Eine Person mit schweren Verletzungen in PKW eingeklemmt

- Stadtbahn im vorderen Bereich entgleist und mit Feuerwehrkran eingegleist

- Über 100 Fahrgäste über Nottreppen aus der Stadtbahn evakuiert

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:35 Uhr in der Schmidener Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn und einem PKW. Der PKW wurde im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Obere Ziegelei zwischen Stadtbahn und einem Masten eingekeilt. Der Zugang zum schwersteingeklemmten Fahrer gestaltete sich schwierig.

Durch die gute und schnelle Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, SSB, Rettungsdienst und Polizei konnte der PKW-Fahrer aus dem Fahrzeug gerettet werden. Hierzu mussten zuerst die Bremsen der Stadtbahn gelöst und anschließend der Fahrer mittels Mehrzweckzug und hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst transportierte den PKW-Fahrer mit schweren Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik.

Über 100 unverletzte Fahrgäste konnten über Notleitern der Feuerwehr die Stadtbahn verlassen. Da die Stadtbahn im vorderen Bereich entgleist war, kam ein Feuerwehrkran zum Einsatz. In enger Zusammenarbeit zwischen spezialisierten Einsatzkräften der Feuerwehr und der SSB AG konnte die Stadtbahn wieder eingegleist werden.

Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 45 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort. Gegen 19 Uhr konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug

Feuerwache 2: Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Rüstzug, Rüstwagen-Schiene, Direktionsdienst

Feuer- und Rettungswache 5: Feuerwehrkran, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Anschlagmittel

Verwaltungsstandort: Pressesprecher

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Sommerrain: Löschfahrzeug

Abteilung Mühlhausen: Rüstwagen

Abteilungen Untertürkheim und Münster zur Wachbesetzung

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, , Medical Intervention Car, Leitender Notarzt, Kriseninterventionsteam, Notfallseelsorge

