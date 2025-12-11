POL-KN: (Geisingen
Lkr. Tuttlingen) Gasaustritt an Wohngebäude (10.12.2025)
Geisingen (ots)
Ein gemeldeter Gasaustritt nahe einem Wohngebäude in Gutmadingen hat am Mittwochabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei geführt.
Anwohner aus der Schulstraße verständigten gegen 18:00 Uhr die Rettungsleitstelle. Die zum Einsatzort alarmierte Freiwillige Feuerwehr stellte einen Gasaustritt an einem Erdtank neben einem Wohngebäude fest. Die Einsatzkräfte stellten das Gas ab und beseitigten somit die Gefahr. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das ausströmende Gas wurde auf ein vermutlich defektes Ventil zurückgeführt.
Rückfragen bitte an:
Ben Leib / Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell