Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) Gasaustritt an Wohngebäude (10.12.2025)

Geisingen (ots)

Ein gemeldeter Gasaustritt nahe einem Wohngebäude in Gutmadingen hat am Mittwochabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei geführt.

Anwohner aus der Schulstraße verständigten gegen 18:00 Uhr die Rettungsleitstelle. Die zum Einsatzort alarmierte Freiwillige Feuerwehr stellte einen Gasaustritt an einem Erdtank neben einem Wohngebäude fest. Die Einsatzkräfte stellten das Gas ab und beseitigten somit die Gefahr. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das ausströmende Gas wurde auf ein vermutlich defektes Ventil zurückgeführt.

