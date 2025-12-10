Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) 6-Jähriger auf Abwegen (09.12.2025)

Rottweil (ots)

Am Dienstagmorgen hat ein 6-Jähriger aus Oberndorf für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Nachdem der Junge an seiner Grundschule vorzeitig Schulschluss hatte, machte er sich alleine auf den Nachhauseweg nach Sulz am Neckar. Obwohl er zuvor noch nie alleine mit dem Zug unterwegs war, stieg er kurzerhand am Bahnhof Oberndorf in die nächste Bahn ein - Ziel: Rottweil.

Passanten, die den kleinen Reisenden schließlich am Rottweiler Bahnhof entdeckten, setzten sich umgehend mit der Polizei in Verbindung. Die Beamten nahmen den jungen Zugfahrer mit auf das Polizeirevier, wo er sich bei einem kleinen Imbiss und Getränk von seiner ersten "Bahnreise" erholen konnte.

Dank der schnellen Hilfe der Schule konnten die Eltern des Jungen erreicht werden, die ihren Sprössling schließlich gesund und munter in Empfang nahmen.

