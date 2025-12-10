Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, L 172

Schwarzwald Baar Kreis) Weihnachtsbaum verloren - Unfallflucht (08.12.2025)

Donaueschingen - L 172 (ots)

Am Montag hat ein Autofahrer auf der Landesstraße 172 einen Weihnachtsbaum verloren, auf den dann der nachfolgende Verkehr aufgefahren ist. Der noch unbekannte Autofahrer fühlte sich zu Hause vermutlich wenig weihnachtlich, als er widererwarten beim Einfahren auf sein Grundstück keinen Christbaum auf seinem Auto vorfand. Den hatte er, gegen 17 Uhr, zwischen Hammereisenbach und Linach mangels Ladungssicherung auf der Straße verloren. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer konnte dem nicht mehr ausweichen und fuhr über den Baum. Am Wagen entstand so ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro. Hinweise zu dem gesuchten Autofahrer - um eine Anzeige wegen Unfallflucht reicher und einen Baum ärmer - nimmt das Polizeirevier St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500, entgegen.

