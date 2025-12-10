Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet zwischengelagertes Buchenholz - Polizei sucht Zeugen (09.12.2025)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich am Dienstag, am Nachmittag/frühen Abend, im Bereich der Dillstraße ereignet hat. Nach vorangegangenen Baumfällarbeiten lagerten Mitarbeiter der Technischen Dienste mehrere Buchenbaumstämme am Kiesweg zwischen der Dillstraße und dem Jahnweg zwischen. Gegen 18.30 Uhr stellte ein Arbeiter das Fehlen der Baumstämme fest.

Eine Zeugin gab an, gegen 17.15 Uhr ein dunkles Auto mit einem silbernen offenen Anhänger mit erhöhtem Aufbau wahrgenommen zu haben, der vom Jahnweg in Richtung der Lagerstelle fuhr. Kurz darauf hörte sie Kettensägengeräusche. Möglicherweise sägte der unbekannte Dieb die Stämme zurecht, um sie anschließend abzutransportieren.

Die Höhe des durch den Diebstahl entstandenen Schadens dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen.

Sachdienliche hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

