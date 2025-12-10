PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) 52-jähriger Autofahrer erfasst Fußgängerin: 70-jährige leicht verletzt (09.12.2025)

Rottweil (ots)

Am Dienstagmorgen ist es in der Königstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin gekommen. Ein 52-jähriger Mann wollte mit seinem Nissan an der Kreuzung zur Wilhelmstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er eine 70-jährige Frau, die gerade dabei war, die Wilhelmstraße zu Fuß zu überqueren. Beim Zusammenstoß kam die Fußgängerin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Am Nissan entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren