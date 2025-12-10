Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) 52-jähriger Autofahrer erfasst Fußgängerin: 70-jährige leicht verletzt (09.12.2025)

Rottweil (ots)

Am Dienstagmorgen ist es in der Königstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin gekommen. Ein 52-jähriger Mann wollte mit seinem Nissan an der Kreuzung zur Wilhelmstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er eine 70-jährige Frau, die gerade dabei war, die Wilhelmstraße zu Fuß zu überqueren. Beim Zusammenstoß kam die Fußgängerin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Am Nissan entstand kein Schaden.

