POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) 52-jähriger Autofahrer erfasst Fußgängerin: 70-jährige leicht verletzt (09.12.2025)
Rottweil (ots)
Am Dienstagmorgen ist es in der Königstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin gekommen. Ein 52-jähriger Mann wollte mit seinem Nissan an der Kreuzung zur Wilhelmstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er eine 70-jährige Frau, die gerade dabei war, die Wilhelmstraße zu Fuß zu überqueren. Beim Zusammenstoß kam die Fußgängerin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Am Nissan entstand kein Schaden.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell