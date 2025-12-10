PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Maxi-Canters

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 9. Dezember, einen geparkten Audi A3. Die Halterin hatte ihren Wagen auf dem Parkplatz an der Ostwennemarstraße gegen 15.45 Uhr abgestellt. Als sie gegen 16.30 Uhr zurückkehrte stellte sie diverse Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Der entstandene Schaden wird auf zirka 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

