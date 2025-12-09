Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei warnt vor Betrugsmasche auf Parkplätzen

Hamm-Mitte (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Hammer Stadtgebiet auf verschiedenen Parkplätzen im Innenstadtbereich zu mehreren vorgetäuschten Verkehrsunfällen.

Die Vorgehensweise der Betrüger ist immer gleich: Sie wählen Fahrzeuge aus, die gerade auf einem Parkplatz ein- oder ausparken. Dabei stellen sie sich so hin, dass sie sich nah am Fahrzeug befinden, aber vom Fahrzeugführer bzw. der Fahrzeugführerin nicht direkt gesehen werden können. Sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt, machen die Betrüger auf sich aufmerksam, indem sie laut schreien oder auf das Fahrzeug schlagen. Sie geben vor, angefahren worden zu sein.

Anschließend versuchen sie den Schreckmoment für die Fahrzeugführerin bzw. den Fahrzeugführer auszunutzen. Sie bieten an, auf eine Unfallaufnahme durch die Polizei zu verzichten, wenn sie eine Geldzahlung erhalten. Dadurch sollen strafrechtliche Konsequenzen vermieden werden.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps: Seien Sie misstrauisch! Geben Sie den Betrügern kein Geld! Kontaktieren Sie die Polizei, wenn es zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall kommt und bestehen Sie auf eine polizeiliche Unfallaufnahme. (rv)

