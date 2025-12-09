Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand auf Balkon - Bewohner schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten am Montagabend, 8. Dezember, gegen 18 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Tulpenstraße aus. Beim Eintreffen brannte bereits ein Balkon im Erdgeschoss. Die Polizei dämmte den Brand zunächst ein, jedoch entfachte er erneut und griff auf die Hausfassade und ein Wohnzimmer über. Die Feuerwehr konnte den Brand im Anschluss vollständig löschen.

Ein 57-jähriger Bewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Ersten Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht, dass ein Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst hat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(bf)

